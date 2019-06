'Hooligans' belagen politie bij grote oefening in stadion van TOP Oss

Het Frans Heesen Stadion is dinsdag en woensdag het decor voor een oefening van de ME. Ze moeten een tribune leeg vegen en hooligans werken niet bepaald mee.

“Ik vind leuk om herrie te schoppen”, zegt Boyd. “Dit keer mag het.” De Eindhovense student is niet van plan zich in te houden. Dat zegt hij tenminste voor de start van de oefening. Maar als het eenmaal begint houdt hij zich wat afzijdig. De ME maakte misschien toch net iets teveel indruk.

Uitdelen en incasseren

Dat is anders voor Mario. Hij neemt het voortouw bij de strijd tegen de politie. Hij is niet bang om uit te delen of de incasseren. “Die wouten gaan proberen ons van de tribune te trekken, maar dat gaat ze niet lukken”, zegt hij volop in zijn rol. Maar als hij zijn TOP Oss-muts afzet verklapt hij dat hij een trainingsacteur van het bedrijf 2-Rescue is. "Ik werk vaker met de politie samen, maar dat betekent ook dat ik weet wat de achilleshiel van de ME kan zijn."

De eerste keer gaat het bij de oefening niet helemaal zoals het zou moeten. Het ME-peloton laat zich een beetje in een hoek drijven door de hooligans en ze moeten alle zeilen bijzetten. Een tweede keer gaat het een stuk beter en is de tribune in een paar minuten helemaal leeg geveegd.

Pallets gooien

Buiten het stadion wordt geoefend met het arresteren van lastpakken in een supportersbus. En een groepje MEe'rs oefent hoe ze zich veilig kunnen terugtrekken in hun bus, als dat nodig is. Student Jens probeert het ze moeilijk te maken. Hij is in opleiding voor handhaver maar vandaag gooit hij met plezier pallets naar de ME.

De politie Oost-Brabant houdt jaarlijks een grote oefening in telkens een ander voetbalstadion. "Zo leren we de lastige plekken van ieder stadion een beetje kennen", zegt Hans Meegens van de politie.

Net echt

“We proberen het zo echt mogelijk te laten lijken, maar dat lukt natuurlijk nooit helemaal”, zegt Meegens. Zo mept de politie niet zo hard als ze in het echt zouden doen en de politiehonden bijten alleen relschoppers met een speciaal beschermingspak. En nog een verschil: als er een fluitsignaal klinkt houden de relschoppers gewoon meteen op met rellen. “Zo gaat het in het echt jammer genoeg niet”, lacht Meegens.