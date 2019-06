Monument voor verongelukte piloten staat er na vijf jaar nog steeds niet, kunstenaar kapt ermee

"Het is mooi groen, maar mijn voorgevoel zegt dat het weleens zo zou kunnen blijven", zegt Van Nes verbitterd. Vijf jaar geleden maakte hij meerdere schetsen en maquettes voor zijn kunstwerk op de rotonde. Het zou een monument moeten zijn voor voor de twee omgekomen piloten van de Whiskey Four.

Fataal ongeluk

De twee vliegers van het beroemde demonstratieteam van de luchtmacht verongelukten in 1965. Dat gebeurde even verderop tijdens een show boven Vliegbasis Woensdrecht. Jac: "Een straaljager kwam terecht aan de andere kant van de Huijbergseweg en de andere straaljager ging als een soort tandwiel door de bomen heen. Het was een grote vuurzee en toen was het gebeurd."

In 2015 was het precies 50 jaar geleden dat het drama plaatsvond. Een mooie gelegenheid om een monument te onthullen, vond de gemeente. "Ik heb met vier bedrijven en een ingenieursbureau overlegd en alles doorgerekend. De burgemeester zei dat hij er persoonlijk voor zou zorgen dat het kunstwerk er zou komen", vertelt Van Nes.

Oorverdovend stil

Maar de beeldend kunstenaar uit Hoogerheide hoorde daarna niets officieels meer: "Ze vroegen mij een presentatie te maken maar ook die werd afgezegd. Ik heb daarna verschillende brieven geschreven en zelfs een brandbrief afgegeven op het gemeentehuis. Nog steeds heb ik nog geen antwoord gehad of het nu wel of niet doorgaat. Ik ben boos, ja."

Van Nes moest uit de media vernemen dat zijn kunstwerk te duur is . De kosten voor het uitvoeren van het ontwerp bedragen 125.000 euro. De gemeente hoopte dit te kunnen betalen met steun van de provincie, maar die subsidie kwam er niet. "Ik heb zelfs aangeboden om het gratis te doen. Als je zelfs daar geen reactie op krijgt, dan houdt het voor mij op."

'Sorry'

Inmiddels heeft de PvdA in Woensdrecht om opheldering gevraagd over de hele gang van zaken. "Ik wil de feiten weten over hoe het proces is gegaan. Stel dat we in gebreke zijn gebleven, wees dan ook gewoon zo stoer om te zeggen: 'Sorry, we hebben het verkeerd gedaan' en kom daar ook gewoon voor uit", zegt fractievoorzitter Wendy de Koning.

Woordvoerder Jan Prop van de gemeente Woensdrecht laat desgevraagd weten dat er nooit formeel een opdracht gegeven is aan Jac van Nes. Bovendien vindt de gemeente de kosten te hoog. Toch blijft de wens bestaan om een kunstwerk op de rotonde te plaatsen. Wat dit moet worden, is nog niet bekend.

Over en uit

Bij Van Nes hoeft de gemeente in ieder geval niet meer aan te kloppen: "Je wordt langzaam een beetje gek van dat ze niet reageren. Of jaren later van ze te horen dat zich niks meer kunnen herinneren. Het is beter voor mijn gemoedsrust wanneer ik ermee kap."