Workshop opera in Den Bosch: ‘Begrijpen en voelen wat je zingt’

Van 25 tot en met 27 juni is er de Opera-driedaagse in Den Bosch die eindigt met de Opera Sing Along. Het publiek mag dan luidkeels operahits meezingen met onder andere philharmonie zuidnederland en het Brabant Koor. Een voorproefje daarop kregen de deelnemers aan de workshop die gegeven werd door Louis Buskens, de vaste dirigent van het Brabant Koor.

Bijspijkeren

Volgens de dirigent kan iedereen zingen, maar niet iedereen even goed. Daarom kan het geen kwaad om af en toe wat bij te spijkeren. En dat deed hij bij de zangliefhebbers die naar de workshop waren gekomen.





Opera is ook theater

Buskens: ”Zingen doe je ook vanuit je hart en opera is ook een stukje theater. Dus als je gevoel hebt voor theater, dan komt het wel goed met het opera zingen. Ik hoop dat iedereen na vanavond nóg meer plezier beleeft aan opera.”

De reacties waren enthousiast bij de operaliefhebbers in de zaal, die onder meer aan de slag gingen met het slavenkoor van Verdi. “Begrijpen wat je zingt en je gevoel daar een beetje bij sturen. Dat is de belangrijkste les van vanavond”, aldus één van de deelnemers.