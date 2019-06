MH17-nabestaande Anton Kotte hoopt op namen in combinatie met bewijslast: 'Stukje gerechtigheid'

EINDHOVEN -

“Ik had nooit gedacht dat het zover zou komen. Het raakt me geweldig. Vandaag krijgen we wellicht toch te horen hoe de vork in de steel zit.” Met deze woorden omschrijft nabestaande van rampvlucht MH17, Anton Kotte uit Eindhoven, zijn gevoel over de dag van vandaag. De dag waarop het JIT, het internationale Joint Investigation Team, komt met de nieuwste bevindingen in het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17.