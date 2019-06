Nabestaanden MH17-ramp blij met vervolging vier verdachten, 'al zullen ze niet naar Nederland komen'

De verdachten zijn drie Russen en een Oekraïner. Het zijn rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko.

Kijk hier vanaf 13.00 uur live naar de persconferentie over de vervolging van de verdachten van de vliegramp

Nabestaande Martijn Martens verloor zijn zus, zwager, neefjes en nichtjes, een gezin van zes uit Neerkant. "Vier namen van verdachten zijn nu bekendgemaakt. Het was een bevestiging van wat we al wisten uit de media. Maar onder hen zijn er twee die we nog niet kenden. Dat was wel wel een verrassing. We zijn weer een stap verder. In 2020 gaat waarschijnlijk de strafzaak beginnen. Je hoopt altijd op meer, maar de presentatie was goed georganiseerd en duidelijk."

Bedenkingen

Martens heeft wel zijn bedenkingen over de rechtszaak: "Dat heeft alles te maken met de houding van Rusland. Als de mensen niet naar Nederland komen en ze worden bij verstek veroordeeld, dan heb je wel een veroordeling maar dan mogen ze Rusland toch niet uit. Ze worden beschermd door Rusland en dan zet zo'n rechtszaak niet veel zoden aan de dijk."

Toch voelt de rechtszaak wel rechtvaardig, vindt Martens. "Je hebt er als Nederland dan wel alles aan gedaan."

Mijlpaal

Anton Kotte verloor bij de vliegramp zijn zoon, schoondochter en kleinzoon. "Ik heb lang gehoopt dat we iets substantieels zouden horen. En dat moment is nu gekomen. Het feit dat ze zover zijn is een mijlpaal voor ons. In 2020 gaat het proces beginnen, maar zorgvuldigheid staat voorop. Met lange halen, snel thuis bereiken we niks."

Knap werk

Joyce de Roo verloor haar vader Joop bij de vliegramp met de MH17 in 2014. Eigenlijk zou haar vader de vrijdag voor de ramp al vertrekken. Maar hij moest nog naar het ziekenhuis en boekte zijn vlucht om. In eerste instantie was er geen plaats op de vlucht op de bewuste donderdag, maar Malaysia Airlines belde dat er op die vlucht toch nog een plaatsje vrij was, met rampzalige gevolgen.

“Ik ben tevreden”, vertelt De Roo. “Vier mensen worden nu verantwoordelijk gehouden voor wat ze hebben gedaan. De opdracht komt van hogerhand, maar ik denk niet dat Poetin wordt vervolgd, al is hij volgens mij wel verantwoordelijk. De verdachten komen waarschijnlijk niet naar de rechtszaak in Nederland, maar toch. Er wordt stappen gezet door het Joint Investigation Team en dat is knap werk.”

196 Nederlanders dood

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines vertrok vanaf Amsterdam met bestemming Kuala Lumpur. Aan boord waren 298 mensen, onder wie 196 Nederlanders. De Boeing 777 werd neergeschoten boven Oost-Oekraïne, vlak bij de stad Donetsk, in een conflictgebied waar pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger met elkaar vochten.