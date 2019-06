Blikseminslag veroorzaakt uitslaande brand in schuur in Waspik

WASPIK -

Blikseminslag heeft woensdagochtend aan de Benedenkerkstraat in Waspik een uitslaande brand veroorzaakt in een schuur met een rieten kap. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is het middelste deel van de schuur door de brand volledig verwoest. Rond elf uur is het sein brandmeester gegeven.