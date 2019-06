Kippenboer kreeg vier kogels in zijn lijf maar overleefde moordaanslag, daders krijgen celstraffen

Kippenboer beschoten, Brabanders cel in (foto: archief).

TURNHOUT -

Drie mannen uit Breda, Etten-Leur en Oosterhout hebben celstraffen gekregen tot twintig jaar. Ze hebben een moordaanslag gepleegd op een kippenboer in het Vlaamse Rijkevorsel, niet ver over de grens bij Breda. Dit heeft de rechtbank in Turnhout woensdag bepaald.