Getuige hoorde blikseminslag Ossendrecht en zag reanimatie aspirant-militair: 'Echt heftig'

In de vroege morgen was het nog zonnig maar toen sloeg het weer om. "Opeens werd het heel erg donker buiten en begon het te donderen en te bliksemen", vertelt de vrouw aan Omroep Brabant.

"Toen hoorde ik de bliksem achter de wei inslaan. Dat was een heel scherp, fel geluid. Dat je denkt: dit is niet goed. Maar ik dacht dat het in het bos was. Dat was dus niet zo."

'Verwacht je niet'

Jolanda zag ook hoe het slachtoffer werd gereanimeerd. "Van een afstand zag ik hoe de jongeman vanuit een busje op de grond werd gelegd en gereanimeerd."

Zelf is de vrouw redelijk geschrokken van het ongeluk. "Dat is echt heel heftig. Dat verwacht je niet. Een klein ongeluk met militairen kan altijd gebeuren, maar dat er dan echt gereanimeerd moet worden is echt heftig."

'Het ging zo snel'

Hoe dit kon gebeuren, weet Jolanda niet. "Ik ben er niet bij geweest. Maar ik vermoed dat ze zijn overvallen door het weer. Het ging allemaal zo snel."

