14 gewonde aspirant-militairen na blikseminslag in Ossendrecht zijn leerlingen van de VeVa-opleiding

De veertien aspirant-militairen die woensdag gewond raakten bij een blikseminslag op een militair oefenterrein in Ossendrecht zijn leerlingen van de mbo-opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa). Hier worden leerlingen klaargestoomd voor een carrière in het leger.

De opleiding wordt gegeven aan meer dan dertig ROC's in het land. Leerlingen combineren de opleiding met praktijkweken bij een van de onderdelen van Defensie. Er zijn tien vakrichtingen zoals bedrijfsautotechniek, beveiliging, ICT en logistiek. Militaire instructeurs verzorgen delen van de opleiding op de scholen.

Groot personeelstekort

De opleiding Veiligheid en Vakmanschap is in 2009 opgezet. De VeVa is belangrijk voor het Ministerie van Defensie omdat het met een groot personeelstekort kampt. In 2015 bedroeg het aandeel van de VeVa's in de instroom van de krijgsmacht 45 procent.

Defensie komt duizenden mensen tekort. Op 1 januari ging het om 8363 militaire functies en 229 burgerfuncties. Bij de militairen zijn het voornamelijk lagere functies. Van het aantal sollicitanten valt gemiddeld 75 procent uit tijdens het keurings- en selectieproces.

