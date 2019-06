Bep had niet door dat de bliksem in haar woonboerderij was ingeslagen: ‘Ik zag een grote vuurbal'

Bep zat in haar woonkamer toen ze een enorme knal hoorde. “Ik zag een enorme oranje vuurbal in de woonkamer waar ik zat en toen ben ik op onderzoek uitgegaan. Toen bleek het dak van de schuur in brand te staan”, vertelt Bep.

De bliksem was ingeslagen op de scheiding van het pannendak van de woonboerderij en het rieten dak van de schuur. Na de blikseminslag vloog de rieten kap in brand.

'We leven nog'

“Je weet niet wat je overkomt. Je hoort een knal, een bonk, je oren zitten dicht en het stinkt. Je weet niet wat er aan de hand is”, gaat Bep verder. “Er is niks meer van de schuur over. Ook hebben we veel waterschade.”

Hoewel Bep er flink van is geschrokken, probeert ze de situatie ook te relativeren: “Wij leven nog.”

Monument

De woonboerderij is een gemeentelijk monument uit 1910. Dat betekent dat de gemeente heeft besloten dat de woonboerderij lokaal van belang is. “We hadden net de papieren met tekeningen en beschrijvingen van het huis gekregen van de vereniging die onderzoek doet naar oude huizen. Die zijn nu ook allemaal weg.”

Wonen in de caravan

Bep weet nog niet hoe de zaken er nu uit gaan zien. “Eerst willen we afwachten wat de verzekering gaat doen. Anders halen we onze caravan die in Friesland staat, terug naar Brabant. Dan zetten we die op het land en dan gaan we daarin wonen.”