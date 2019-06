WIJ is een ode aan een Bossche volkswijk: 'Plezier, maar ook de traan van Den Bosch'

WIJ in de Verkadefabriek is theaterstuk over volkswijk in Den Bosch

Een volkswijk in Den Bosch waar de bewoners met elkaar meeleven, maar het elkaar soms ook knap lastig maken. Er wordt gelachen, gehuild, gevreeën, geknokt, gepraat en geroddeld. De straat waar dat vanaf 27 juni gebeurt, ligt bij de Verkadefabriek in Den Bosch en is herkenbaar, maar fictief. Dat geldt ook voor de bewoners. Dat zijn acteurs die zich allemaal in de rol van 'Bosschenaar' hijsen in de openluchttheatervoorstelling 'WIJ'.

De weer eens werkeloze Addy, die onder het mom van 'een klusje komen doen' zijn buurvrouw verleidt. Oma en moeder die elkaar in de haren vliegen, terwijl ze zich over de ongewenst zwangere dochter bekommeren. Het gebeurt allemaal onder de ogen van de toeschouwers, die tegelijkertijd de overburen zijn en ook van harte welkom zijn bij het muzikale straatfeest na de voorstelling.

Huib Smit, bekend van onder meer New Kids en 'Undercover' is één van de beroepsacteurs die meedoet. Hij kruipt in de rol van Addy van de Kersselaar en voelt zich wel thuis in zijn rol. "Volgens mij lopen er nogal wat Addy's rond in Den Bosch. Ik speel iemand die al heel zijn leven in deze buurt woont er er waarschijnlijk ook niet weg zal kunnen. Soms met werk, dan weer een tijdje niet. Iemand die het goed bedoelt, maar af en toe niet de beste keuze's maakt."

Allemaal Bosschenaren

Regisseur van WIJ is Vincent van den Elshout. Zelf Bosschenaar in hart en nieren en daarom in staat om zijn stuk over het Bossche straatleven niet te kluchtig of te karikaturaal te laten worden.

"We werken hier met allemaal Bosschenaren, dus ik denk dat we haarfijn aanvoelen wat echt is en binnenkomt en wat niet. Hoewel de voorbereiding wel typisch Bosch is", zegt hij lachend. "Soms chaotisch en iedereen denkt het beter te weten. Maar we werken met heel veel plezier en ik hoop dat het publiek dat gaat zien en voelen. Het plezier, maar ook de traan van Den Bosch."

Bier, friet en een volkszanger

Arianne de Jong, in het dagelijks leven werkzaam bij Omroep Brabant, kruipt in de rol van de wat bazige moeder van een jonge, zwangere dochter. Ook zij geniet met volle teugen van het meewerken aan WIJ.

"Het is echt heel gaaf om hier aan mee te doen. We gaan het publiek ook echt betrekken in het stuk, want die beschouwen we als onze overburen. Er komt een frietkraam, een volkszanger en na afloop van de voorstelling is er hier steeds een groot buurtfeest. Het wordt echt meer dan een avondje toneel."

10 keer in de Verkadefabriek

WIJ wordt gemaakt en gespeeld door een mix van beroeps- en vrijetijdsspelers, zoals Arianne de Jong (Omroep Brabant), Netty Dielissen (Bossche Komedie), Jan Roosen (Kleinkeinder) en Gisela Hillebrandt (Echt Bosch Theater), Simone Milsdochter (Laika, Het Zuidelijk Toneel) en René van Zinnicq Bergmann (o.a. Flikken).

De voorstellingen van WIJ bij de Verkadefabriek in Den Bosch zijn van 26 juni tot en met 7 juli.