'PSV krijgt behoorlijke kluif aan FC Basel', zegt Adrie van Kraay die voor beide clubs speelde

De voormalig verdediger én internationaal scout van de Eindhovense club weet waarover hij het heeft. De oud-international kwam namelijk niet alleen uit voor PSV. Hij stond ook onder contract bij FC Basel.

Koude kermis

Van Kraay verkaste in de zomer van 1984 naar Zwitserland. Hij hoopte bij FC Basel op een succesvolle internationaal vervolg van zijn carrière. De geboren Eindhovenaar kwam echter van de koude kermis thuis. Van Kraay speelde nog geen twintig wedstrijden voor de Zwitserse topclub.

In het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid zei hij: “Ik had een prima start, maar tijdens die voorbereiding scheurde ik een enkelband. Die is vervolgens niet goed behandeld, waardoor ik te snel begon en er vervolgens drie maanden uit lag. Tegen die tijd diende de winterstop zich aan en zat voor mij de eerste competitiehelft er al op. Zodoende werd het met FC Basel geen gelukkig huwelijk. Sportief gezien dan, want ik heb er met mijn gezin goed gewoond. Het was er best rustig leven."

'Blij dat ze betaald werden'

"De selectie was een jonge groep met wat oudere spelers. De jongeren waren bij wijze van spreken al lang blij waren dat ze betaald werden. Qua voetbal heeft het me helaas niet gebracht wat ik er van verwacht en gehoopt had.”

Het voetbal was in die tijd, 35 jaar geleden dus, in Zwitserland veel minder populair dan nu. Van Kraay: “Het stond toen op de derde plek, achter skiën en ijshockey. Topclubs op voetbalgebied in die periode waren Servette FC Genève en FC Zürich.”

Titelkandidaat

De eerste hoogtijdagen beleefde FC Basel begin jaren zeventig. Toen speelde het onder meer tegen Ajax in de Europacup I, de voorloper van de Champions League.

De afgelopen twintig jaar is Basel in eigen land steevast titelkandidaat. Sterker nog: vanaf 2010 werd het acht maal op rij kampioen. Vorig seizoen werd FC Basel, met de Nederlandse spits Ricky van Wolfswinkel overigens, tweede. Op twintig punten van kampioen Young Boys.

'Absoluut fan van PSV'

“In Europees verband heeft de ploeg de voorbije jaren aardige resultaten geboekt. PSV krijgt dus een behoorlijke kluif”, zegt Van Kraay, die ondanks zijn Zwitserse verleden eind volgende maand 'absoluut' als supporter van PSV de voorrondewedstrijden gaat volgen.

PSV speelt op 23 of 24 juli eerst thuis, een week later is de return. De winnaar van het tweeluik mag blijven hopen op deelname aan de Champions League. De verliezer gaat door naar de derde voorronde van de Europa League.