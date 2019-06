Met 260 kilometer per uur door de binnenstad? Eindhoven wil Formule E binnenhalen

Mocht het de ondernemers lukken dan zou Eindhoven in een illuster rijtje komen. De raceklasse gaat al naar steden als Parijs, New York en Hong Kong. “Eindhoven is de enige plek waar de Formule E echt thuishoort”, zegt Peter-Paul Laumans. “Hier zit alle innovatie rond de auto-industrie.”

Bekijk hier hoe zo'n race er uit gaat zien:

De drie initiatiefnemers voor de zogenoemde e-prix zijn Peter-Paul Laumans, Ed Winters en Berry van Nes. Samen met de gemeente hebben ze nu afgesproken om te gaan onderzoeken of het mogelijk is om een race te houden in Eindhoven. Is er een goed circuit te maken in de stad en is het financieel haalbaar, zijn vragen die nog beantwoord moeten worden.

Race in 2021

Waar dat circuit precies moet komen willen de initiatiefnemers nog niks over zeggen. “Daarvoor is het nog veel te vroeg”, zegt Laumans. “Maar het liefste natuurlijk in het centrum.” Als alles goed gaat uitpakken dan hoopt de organisatie dat Eindhoven in 2021 een race heeft.

Het onderzoek naar de haalbaarheid van een E-Prix in Eindhoven wordt betaald door het Eindhovense bedrijfsleven. Onder andere VDL, High Tech Campus en de Rabobank ondersteunen het onderzoek. En wie weet scheuren er over een paar jaar elektrische bolides met 260 kilometer per uur door de straten van de Eindhovense binnenstad.

Hieronder zie je de hoogtepunten van de E-Prix in Parijs: