Pasgeboren lammetje gevonden op de vluchtstrook

“Toen hij hier aankwam, was zijn navelstreng nog nat. Dat wijst erop dat het lammetje net geboren was. Alleen was er geen kudde schapen in de buurt. We willen dus graag weten wie de eigenaar van dit diertje is.”

Bijzondere gast

Het lammetje maakt het goed. “Hij drinkt prima en gedraagt zich goed.” Het is een bijzondere gast voor het revalidatiecentrum.

“Normaal gezien vangen wij geen lammetjes op, maar de dierenambulance had geen ander alternatief. Omdat wij wel alle andere wilde dieren opvangen, hadden we mogelijkheden om het dier de fles te geven. Zodoende kwam het bij ons terecht.” Het lammetje blijft nog even in Zundert totdat de eigenaar zich hopelijk meldt. “Mocht dat niet gebeuren, dan zoeken we een nieuw thuis voor hem.”