Al 50 jaar naar de TT en het circuit nagebouwd in je tuin, dan ben je een echte fan

Een heus TT-circuit in een voortuin in Oostelbeers, het enige wat je erbij moet denken is de geur van uitlaatgassen en het geronk van motoren.

Al vijftig jaar komt hij in Assen voor de TT, de beroemde motorrace. Toon Smits uit Oostelbeers is zo’n grote fan dat hij het circuit heeft nagebouwd in zijn tuin. "Ook komende zaterdag ben ik er weer", zegt hij. De laatste jaren niet meer met een tentje, maar in een hotel. “De tijd van primitief kamperen heb ik gehad.”

De voortuin bestond alleen maar uit gazon en dus kwam Toon op het idee het wat op te leuken. “In een programmaboekje van de TT stond een plattegrond van het circuit. Dat heb ik op schaal overgetekend op worteldoek. En dat paste precies in de voortuin."

Oude circuit

Toon, timmerman van beroep, was er een half jaar mee bezig. De pitsstraat, de tribunes en de grindbakken, alles werd nagemaakt. “Zelfs de vlaggetjes aan de vlaggenstokken heb ik zelf gemaakt, van aluminium. Daar ben ik een maand mee bezig geweest”. En het wegdek van parcours is van in stukken gesneden vorstbestendige tuintegels gemaakt.

Het circuit ligt al twintig jaar in de voortuin van Toon in Oostelbeers. Het echte circuit in Assen is inmiddels grondig gewijzigd, maar het circuit in Oostelbeers blijft zoals was. “Het circuit van vroeger was veel mooier dan het huidige”, vindt Toon.

De mooiste tijd beleefde Toon in de tachtiger en negentiger jaren, met coureurs als Boetje van Dulmen en Jack Middelburg. Maar niet alleen de races, ook de gezelligheid en het bier hebben hem altijd getrokken. “De mooiste overwinning was toch wel die van Wil den Hartog”, zegt Toon. Of er nog ooit een Nederlandse TT-winnaar komt? Toon heeft er een hard hoofd in.

'Mocht van ons moeder geen rijbewijs halen'

Zelf motorrijden, daar is het nooit van gekomen. “Ik mocht van ons moeder geen motorrijbewijs halen. Dat vond ze te gevaarlijk.” Maar motorraces kijken, is hij altijd blijven doen. Zo’n vijftig jaar geleden was hij voor het eerst in Assen. Al die jaren sloeg hij maar één keer over. Dus is hij ook komende week weer te vinden in Assen.

En de rest van het jaar geniet hij van zijn eigen circuit in Oostelbeers. Er stoppen regelmatig passanten die er een foto van maken. Het enige wat je erbij moet denken, is de geur van uitlaatgassen en het geronk van motoren.