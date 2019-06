Commandant van getroffen aspirant-militairen: ‘Het onweer heeft ons op die plek verrast’

De kolonel legt uit dat ze op de hoogte waren van de slechte weersverwachting. “We hebben hier onze eigen meteorologische dienst en die heeft ons prima geadviseerd. Vandaar dat we zo snel mogelijk weg wilden en we ze bewust in een zo veilig mogelijke opstelling hebben gelegd, maar net op dat punt is de bliksem ingeslagen.” De mannen zijn zo plat mogelijk op de grond gaan liggen, vertelt hij, maar toch ging het mis.



“Op zich is er goed gehandeld, maar net op dat moment slaat de bliksem in", aldus Kamstra. Hij zegt niet zeker te weten of de zwaargewonde aspirant-militair tegen een boom leunde. "Ik heb nog geen verdere details en ik wil daar ook niet op vooruit lopen.”

De 18-jarige is niet in levensgevaar, maar heeft ernstige longschade en brandwonden opgelopen.