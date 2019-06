Roestige zelfmoord-revolver Vincent van Gogh levert 'astronomisch' bedrag van 160.000 euro op

Een bedrag van 40.000 tot 60.000 euro leek hem ook wel redelijk, gezien de vele geïnteresseerden die op deze veiling zouden afkomen. Maar de belangstelling bleek nog groter dan verwacht. "Ik hoor dat de zaal te klein was", vertelt Van den Eijnden. "De deuren moesten open blijven om alle belangstellenden toe te laten. De veiling werd ook live op tv uitgezonden in China en er werd volop geboden. Met dit astronomische bedrag voor een roestige revolver tot gevolg."

VVV

Het wapen werd in de jaren zestig gevonden op de plek waar Van Gogh zichzelf om het leven bracht. "Het werd ontdekt door een boer die op dit land aan het werk was", weet Van den Eijnden.

"Het aardige is dat ik in 2012 in het dorpje was waar dit zich afspeelde. Ik zat daar aan tafel met de directeur van de plaatselijke VVV. We waren bezig met het project Van Gogh Europa, hoe we dit samen zouden opzetten. Toen had hij het erover dat zijn collega bij de VVV iets bijzonders had, een pistool. Ik keek op: dat zal toch niet?"

Hij kreeg te horen dat de moeder van die collega het wapen gekregen had van een boer. "Nu is deze man blijkbaar de gelukkige eigenaar van een flinke som geld."

Of deze revolver daadwerkelijk het wapen is waarmee Van Gogh zichzelf om het leven bracht, is overigens niet vastgesteld. "Maar bijna alles wijst erop", benadrukt Van den Eijnden. "Het Van Gogh Museum is er ook redelijk van overtuigd dat dit het geweest zou moeten zijn. Maar honderd procent zekerheid heb je nooit."

'Hadden serieus interesse'

Van den Eijnden vermoedt dat de revolver via de veiling in privé-handen is terechtgekomen. "Als een publieke instelling - een museum of iets dergelijks - zoiets namelijk verwerft, wordt dit vrij snel bekendgemaakt. Het is nu even afwachten wie de eigenaar is. Ik had de hoop dat het wapen in Nederlandse handen zou terechtkomen. Dit zou ook zomaar kunnen hoor, het is nu nog gissen. Maar ik heb het sterke vermoeden dat het ergens in een ver land gaat terechtkomen."

Ook vanuit Nederland is er geboden op het wapen, weet de directeur van Van Gogh Brabant. "We hebben zelf ook overwogen dit te gaan doen, want dit is absoluut een interessant object. Als je in Zundert - waar Van Gogh geboren is en waar zijn doopvont staat - ook het wapen waarmee hij om het leven is gebracht bij elkaar zou kunnen brengen, zou het hele verhaal rond zijn. We hadden dus serieus interesse. Maar na overleg met wat partijen hebben we besloten het niet te doen. We vonden dat we niet tegen elkaar moesten opbieden."