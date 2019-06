Brand in machinekamer schip: sein brand meester gegeven

In de machinekamer van een schip is donderdagochtend brand uitgebroken. Dat gebeurde aan de Maasdijk in Raamsdonksveer. De brandweer gaat er vooralsnog niet vanuit dat er gewonden zijn. De brandweer ontruimde twee bedrijven op de kade vanwege de rook. Rond een uur 's middags werd het sein brand meester gegeven

De brandweer verwacht nog wel uren bezig te zijn met nablussen en het leegpompen van de machinekamer.

Op het schip zelf was niemand aanwezig toen de brand uitbrak. Het schip is 110 meter lang en heeft geen lading aan boord. Ook de oorzaak van de brand is onduidelijk.

Moeilijk te bestrijden

De brandweer stuurde twee blusvoertuigen op de melding af. Er is ook een blusboot aanwezig. De brand was lastig te bestrijden omdat die onder in de machinekamer woedde. Door het gebruik van schuim ontstond er veel rook. De brandweer adviseerde dan ook om ramen en deuren te sluiten.