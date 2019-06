Balkon Lillian en John voor de tiende keer geramd door vrachtverkeer: 'Dit is een jubileum'

Het balkon van het appartement boven de HEMA aan de Gelderstraat is zwaar beschadigd. De stalen constructie is verwrongen en ook het glas is zwaar gehavend. "Het is heel irritant! Dit is de tiende keer in vier jaar tijd, een jubileum dus!", vertelt Lillian.



Het probleem ontstaat als vrachtwagens op de kruising linksaf willen slaan naar de Diessenseweg. "Ze kunnen de bocht niet maken, omdat de straat te smal is. Chauffeurs rijden dan een stukje op de stoep, maar vergeten ons balkon. En dan komen ze er met de achterkant van hun vrachtwagen tegenaan."



Waarschuwing

Lillian en haar man hebben van alles geprobeerd om herhaling te voorkomen. Zo hingen ze eerder een reflecterende strip aan het balkon. Ook hebben ze een waarschuwingsbord laten maken. Daarnaast is bij de zoveelste herbouw van het balkon gebruik gemaakt van veiligheidsglas en stevig staal. "Misschien moeten we het fel oranje verven", lacht John. "Is ook leuk voor het vrouwenvoetbal."



Het mocht allemaal niet helpen. De oplossing is volgens het stel simpel. "Het zware vrachtverkeer en landbouwvoertuigen moeten gewoon uit de straat geweerd worden. Dat is veel veiliger!"



De verzekering is inmiddels ingeseind. De verwachting is dat de kosten, net als de vorige negen keer, gewoon worden vergoed. De gemeente komt later met een reactie.