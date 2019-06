Affaires en gefotoshopt nazi-materiaal, 'normen ernstig overschreden' op militaire academie KMA

In een WhatsApp-groep van KMA-studenten werd historisch fotomateriaal uit de Tweede Wereldoorlog gedeeld, dat was gefotoshopt. Eerder werd gesproken over verwijzingen naar Nazi-Duitsland. Maar uit het onderzoek is 'niet gebleken dat er sprake is van inhoudelijke betrokkenheid bij of affiniteit met nationaalsocialistisch gedachtegoed'.

Daarnaast had een leidinggevende van de KMA een relatie met meerdere vrouwelijke kadetten. De regels en normen zullen strenger worden gehandhaafd, geeft Visser aan.

Verder blijkt dat bij een eenheid van de 11e Luchtmobiele Brigade "incidenteel een Hitlergroet" is gebracht. Onderzoek heeft niet kunnen uitwijzen wie dat heeft gedaan of wanneer dat is gebeurd.

Naast het strakker handhaven van regels en normen, worden er 'passende maatregelen' genomen tegen vijf studenten en de leidinggevende. Wat die stappen zijn, is niet bekendgemaakt.

Signalen

De KMA valt onder de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). De commandant van de NLDA kreeg vorig jaar signalen over onwenselijk gedrag op de academie. Er werd een onderzoek ingesteld naar het verspreiden van 'kwetsend en beledigend' beeldmateriaal: beelden die verwijzen naar Nazi-Duitsland, porno en racistische beelden. Staatssecretaris Visser informeerde de Tweede Kamer hierover per brief in december.