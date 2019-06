Minihuizen bezig aan opmars: voor een lage prijs van alles voorzien

Een rondleiding in het splinternieuwe stulpje van Richard Magielse (28) en zijn vriendin Agate Birzniece (25) duurt nog geen twintig seconden. Vanuit de deuropening kun je bijna alles al zien. Toch hebben de twee heel bewust gekozen voor dit huisje, dat tussen de 'normale' nieuwbouwwoningen in Wouw staat.

"We woonden in een rijtjeshuis, maar dat was te groot", zegt Richard. "Ik ben veel weg van huis en mijn vriendin heeft ook een druk leven. We betaalden voor ons gevoel veel teveel voor een huis dat we weinig gebruikten." Het huisje dat ze nu hebben gekocht heeft alles wat ze willen: "Keuken, badkamer, slaapkamer, huiskamer en het is vrijstaand met een tuin. We zijn ook eigenaar van de grond." Kosten: zo'n 175.000 euro.

Het kleine oppervlak betekent ook dat er weinig ontsnappingsruimte is, als ze elkaar een keer achter het behang willen plakken. Maar Richard maakt zich geen zorgen: "Als we thuis zijn, vinden we het juist fijn om samen te zijn. En we hebben een grote tuin waar we heen kunnen als we even tijd voor onszelf nodig hebben."

Zo ziet zo'n minihuis eruit:



Geen stacaravan

Op dit moment staan er in Nederland zo'n 250 van deze tiny houses. Maar de populariteit groeit razendsnel. Deze week nog opende in Den Bosch nog Minitopia, met zo'n dertig van deze kleine huisjes. En van Aarle-Rixtel tot Waalwijk zijn er projecten in ontwikkeling.

Dat zoveel gemeenten al bezig zijn met tiny houses is opmerkelijk te noemen. Er heersten tot voor kort nog veel misverstanden volgens Marjolein Jonker van Stichting Tiny House Nederland. "Tiny houses werden vaak vergeleken met stacaravans en woonwagens, maar het is echt iets anders. Het is een kleine duurzame woonvorm voor mensen die bewust kiezen voor andere waardes in hun leven; wonen met een kleine ecologische voetafdruk en eenvoudiger."

Ook voor Richard en zijn vriendin speelt deze afweging een rol. "We wilden graag vrijstaand wonen, maar ook ecologisch verantwoord. Dat kan hier. Ik ben ook snel tevreden met heel weinig."

Ons kent ons

De groei van de kleine huisjes is niet alleen interessant voor huizenkopers met een groen hart. Ook voor ondernemers liggen er kansen. Dat weten ze bij Mill Housing als geen ander. Het bedrijf bouwde de eerste volledige straat in het Friese Hardegarijp en breid zijn activiteiten razendsnel uit.

"We bouwen de huisjes volledig in de fabriek in Mill", zegt Vera van Tienen van Mill Home. En alles in de huisjes, van het interieur tot de metalen boutjes en schroeven, komen uit het dorp. "Alle onderaannemers die meebouwen zitten in Mill. De aannemer, metaalbouw, interieurbouw en het elektro-installatiebedrijf. Dat is heel effectief. En zo werkt het ook gewoon in Brabant, het is ons kent ons."

Grote speler

Het bedrijf wil de komende jaren uitgroeien tot grote speler in de kleine-huizenmarkt. "We willen de productie echt gaan verhogen. Het grote voordeel is dat wij heel snel een woning kunnen bouwen. Binnen zes tot acht weken hebben we een huis staan." Het huis van Richard en Agate werd ook door het bedrijf uit Mill gebouwd. "Ze hebben leuke ideeën met Tiny Houses en ze waren de enigen die konden leveren wat wij wilden."

Het stel moet nog even wachten voordat ze in het huisje mogen. "Over drie weken worden de elektra en het water aangesloten. Dan kunnen we erin." En dan heeft Wouw officieel zijn eerste tiny house-bewoners binnen de dorpsgrenzen.