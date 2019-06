Door een grote stroomstoring in Noordoost-Brabant zaten 12.000 huishoudens donderdagmiddag zonder stroom. Netwerkbeheerder Enexis meldde rond kwart over twee dat het probleem was verholpen.

Volgens een woordvoerder van Enexis was er een storing in het hoogspanningsstation in Haps. Meldingen over de storing liepen binnen uit onder andere Cuijk, Mill, Boxmeer en Haps. Monteurs wisten het probleem snel op te lossen: in totaal heeft de stroomstoring nog geen uur geduurd.