Maarten van der Weijden gaat vandaag beginnen aan zijn Elfstedenzwemtocht

Maarten van der Weijden, even terug in Burdaard (foto: Maaike van der Hoek/Omrop Fryslân).

In zijn kielzog neemt hij 111 zwemmers mee, die niet de volle afstand van bijna tweehonderd kilometer zwemmen, maar elf keer twee kilometer. Dat komt neer op een tocht van 22 kilometer, iets wat je als ongeoefende zwemmer ook niet moet proberen.

Deze 111 zwemmers volgen Maarten deze vier dagen. Daarnaast is er zaterdagmiddag in Stavoren nog een zwemevenement waar mensen 500 meter of twee kilometer in het kielzog van Maarten kunnen zwemmen. Allemaal gesponsord en voor het goede doel natuurlijk.

Vorig jaar lukte het Maarten van der Weijden net niet om de loodzware tocht te voltooien. Maar hij haalde wel miljoenen op..

Hoe het nu moet lukken

Dit jaar heeft de organisatie meer rustmomenten ingepland, wat er hopelijk voor moet zorgen dat de olympisch kampioen de tweehonderd kilometer wel kan zwemmen langs de elf Friese Steden.

Er doen meerdere zwemmers uit Brabant mee aan de tocht. Omroep Brabant zal een aantal van hen volgen in een dagelijkse blog. Een van hen is Anne, met achttien jaar een van de jongste deelnemers.

Omroep Brabant zal elke dag een liveblog bijhouden tijdens de tocht.