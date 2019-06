Kijk LIVE mee naar de Bosch Parade, een drijvende kunststoet

Donderdagavond varen de vijftien boten voor het eerst ‘voor het echie’ in de Bosch Parade. Kijk hieronder live mee.

Jheronimus Bosch is voor veel kunstenaars nog altijd een grote bron van inspiratie. Zijn fantasie was grenzeloos. Hij vertelde met zijn schilderijen verhalen. Geen verhalen over enkel notabelen of religieuze figuren, wat het gebruik was in zijn tijd. Nee, de ‘gewone man’ kwam erin voor.

Bouwen

De deelnemers aan de Bosch Parade hebben allemaal een schilderij van Bosch als voorbeeld genomen en zijn er mee aan de slag gegaan. Iedere kunstenaar koos zijn of haar eigen element en bouwde van daaruit een vaartuig.



Muziek in de fabriek

Het zijn niet alleen maar wat prachtige creaties die voorbij varen. Er zit ook spel op en omheen. Op sommige boten wordt er ook volop muziek gemaakt, zoals op de Fabriek van Martijn van Dalen.

Wil je ze na de uitzending van donderdagavond nog een keer zien, dat kan. Vrijdagavond vanaf 18.00 zijn de hoogtepunten ieder uur op Omroep Brabant te zien. Wil je de Bosch Parade met eigen ogen zien? Ga vrijdag, zaterdag of zondag zelf kijken in Den Bosch.