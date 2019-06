Albert Verlinde's openluchtspektakel Aida donderdagavond in première in Autotron Rosmalen

Op het evenemententerrein van het Autotron in Rosmalen is donderdagavond de première van wat een groot spektakel moet worden: de Disneymusical Aida, geproduceerd door Albert Verlinde.

Aida in een openluchtuitvoering en met muziek van Elton John stond al een tijdje op de bucketlist van de in Cromvoirt woonachtige Verlinde. Met Willemijn Verkaik uit Son in een van de hoofdrollen en Bosschenaar Jeroen Dona (directeur Autotron) als samenwerkingspartner, kun je rustig spreken van een Brabants onderonsje.

21.00 uur: geen wolkje aan de lucht en het publiek is er klaar voor. De show kan beginnen!

20.00 uur: de eerste VIP's melden zich bij het Autotron

Ze lopen alleen niet over een rode, maar een gele loper. Zoals Thomas -Wie is de Mol- Cammaert en Susan Visser: "Ik heb er zó'n zin in! Ik ga meezingen denk ik!"

19.00 uur De laatste repetities...

Oorsprong Aida

Aida is een opera in vier akten van Verdi uit 1871 en speelt zich af in Egypte. Alles draait om het liefdesdrama tussen legerkapitein Radames, prinses Amneris, de dochter van de Egyptische farao en Aida, een slavin van prinses Amneris.



