Autotron wordt openluchttheater: Albert Verlinde zet musical Aïda op de planken

Op een gure, koude en regenachtige middag vraagt het wat inlevingsvermogen. Maar dat is voor Albert Verlinde geen probleem. Hij ziet zo voor zich hoe Aïda in de open lucht eruit moet gaan zien.

Het evenemententerrein ligt aan een grote vijver, omringd door bomen. "Daar komt een enorm podium", wijst Verlinde naar een schiereiland op het water. "Als achtergrond heb je het water en de bomen. Als het donker wordt, komen er effecten. En er ligt een heel festivalterrein omheen."

Fonteinen

"In het water komen grote fonteinen. Het publiek heeft het gevoel dat het midden in de natuur zit", vult Jeroen Dona aan. Dona en Verlinde hadden samen een musicalbedrijf, voordat Verlinde de baas werd van de Nederlandse tak van Stage Entertainment. Dona ging aan de slag als directeur Evenementen bij Libéma.

Maar via het evenemententerrein bij het Autotron kwam Verlinde weer op zijn pad. "Want dit terrein is heel geschikt voor mooi en grootschalig entertainment. En als ik aan entertainment denk, denk ik aan Albert. En toen kwam hij met het idee van Aïda."

Elisabeth

Het idee van een musical in de open lucht is niet nieuw. De afgelopen twee jaar was Elisabeth te zien. Eerst op paleis het Loo, daarna op Soestdijk. "We zochten een nieuwe, grote titel. En Aïda stond bovenaan de lijst", legt Verlinde uit. De Disneymusical, met muziek van Elton John. "We zijn er twee jaar mee bezig geweest voordat er groen licht kwam van de organisatie in New York."

Maar waarom wil hij zo graag een musical in de open lucht? "Ik wil met musical grenzen opzoeken. Ik wil dat mensen die niet van het genre houden denken: dit vind ik gaaf, hier wil ik wel naar toe. En dat kan met zo'n festival-evenement in de open lucht. Met 14 man orkest, met effecten, met bootjes die eraan komen varen. Met iets dat ze in het theater niet krijgen."

Willemijn Verkaik, bekend van Wicked, speelt één van de hoofdrollen in Aïda in concert

De eerste grote naam die in Aïda gaat spelen, is al beken: Willemijn Verkaik uit Nuenen. Ze maakte furore als Aphaba, de groene heks uit Wicked. Deze rol speelde ze in Nederland, Duitsland, op Broadway in New York en in Londen.

Aïda is te zien van 20 tm 30 juni, kaartverkoop start donderdag 17 januari.