Na Eindhoven wordt ook in Tilburg en Breda je McDonald's-bestelling thuisbezorgd

McDonald's gaat ook eten bezorgen in Eindhoven (Foto: McDelivery).

In Eindhoven kon het al sinds mei 2019, nu zijn Tilburg en Breda ook aan de beurt: McDonald's gaat bestellingen thuisbezorgen.

Vanaf vandaag kun je bij McDonald's Tilburg Centrum en McDonald's Breda je bestelling thuis laten bezorgen. Via de Uber Eats-app kun je je McDelivery-bestelling plaatsen.

Eindhoven

McDelivery was al beschikbaar vanuit de McDonald’s restaurants Eindhoven Markt en Eindhoven Woensel. Sinds 2017 doet de McDonald’s aan bezorgen via Uber Eats. Buiten Brabant bezorgde McDonald's al in tien andere steden.