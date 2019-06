Première Aïda in Concert met minder verhaal en overdonderende muziek

Het decor van Aïda in Concert is het evenemententerrein van het Autotron. Daar is, op het water, een groot concertpodium gebouwd. Publiek op de 4000 stoelen ertegenover kijkt naast het podium uit op de vijver en de natuur.

Aïda is het verhaal van de verboden liefde tussen de Nubische prinses Aïda en de Egyptische prins Radames. Het helpt als je dat weet en een beetje huiswerk doet van tevoren, want anders dan bij de musical word je niet aan het handje genomen door het verhaal. Het zijn echt alleen de liedjes van Elton John en Tim Rice. Maar die worden wel heel goed uitgevoerd.

Willemijn Verkaik

De stemmen van Aïda (April Darby) en Radames (Freek Bartels uit Tilburg) bereiken het publiek moeiteloos. Ook de emotie in de liedjes brengen ze over. Maar het meeste indruk maakt internationale musicalster Willemijn Verkaik uit Son. Ze speelde Elphaba in de musical Wicked in Nederland, Duitsland, op Londens West End en op Broadway in New York.

Ook met de rol van Amneris, de voorbestemde liefde voor Radames weet ze raad. Ze blaast je uit je stoel als ze 'Mijn pakkie an' zingt. Iedere keer als je denkt dat het lied z'n hoogtepunt heeft bereikt, doet zij er nog een schepje bovenop.

Verschillen

Voor musicalpubliek kan het wennen zijn dat er in dit geval geen indrukwekkende decors zijn. Het spektakel komt aan het begin van de hoofdrolspelers die met de boot aan land komen. Er zijn spuitende fonteinen, rookmachines en er is vuurwerk.

Het rode pluche van het theater zit echt wel lekkerder dan de plastic klapstoeltjes waar je nu op zit. Maar de buitenlucht geeft ook extra sfeer aan de muziek. Verkaik: "Als het verhaal donkerder wordt, wordt het buiten ook donker. Dat heb je in het theater niet."

Vogel

"En je ziet de mensen zitten", vult Freek Bartels aan. "Dat moest ik ook weer meteen negeren. Want we moeten in de bubbel van het verhaal blijven en ons niet laten afleiden. Want je ziet echt bewegingen van publiek. Of een vogel die voorbij vliegt. Dus je moet heel er gefocust zijn."

De cast van Aïda in Concert na afloop van de première in het Autotron in Rosmalen

Aïda in Concert is tot en met 30 juni te zien in het Autotron in Rosmalen.