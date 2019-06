Personeel Catharina Ziekenhuis gaat doordeweeks zondagsdiensten draaien uit onvrede cao

Tijdens de zondagsdiensten worden verschillende afdelingen in het ziekenhuis gesloten voor niet-spoedeisende gevallen. Om welke afdelingen en hoeveel medewerkers het gaat, is nog niet bekendgemaakt. Het personeel zal ergens anders aan het werk zijn in het ziekenhuis.

Vakbonden FNV Zorg & Welzijn, NU'91, FZB en CNV eisen 5 procent meer loon, afspraken over arbeids- en rusttijden en ook over de instroom en het behoud van medewerkers. Ook ziekenhuizen in Alkmaar en Assen doen mee aan de cao-actie. Alkmaar trapt aanstaande maandag af.

'Het is menens'

"Zondagsdiensten zijn binnen de ziekenhuizen een ultiem middel van actievoeren, want staken is niet mogelijk", vertelt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg&Welwijn. "Dus het geeft wel aan hoe ziekenhuismedewerkers erin staan. Het is hun menens en de actiecomités in de ziekenhuizen groeien met de dag. We sluiten dan ook niet uit dat ook andere ziekenhuizen later deze zomer zullen volgen met zondagsdiensten."

Eindbod te laag

De onderhandelingen over een nieuwe cao liepen op 3 juni vast. Het eindbod van 2,58 procent salarisverhoging dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) deed, was voor de ziekenhuismedewerkers niet voldoende. Volgens de vakbond wordt het werken in een ziekenhuis er niet aantrekkelijker op.

Er vallen ongeveer 200.000 mensen onder de cao ziekenhuizen. Zij werken verspreid over 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra in Nederland.