Bossche studente Myrna Reinhard (24) onder douche geëlektrocuteerd in Vietnam

De 24-jarige studente Geneeskunde Myrna Reinhard uit Den Bosch is overleden bij een ongeluk tijdens haar reis door Azië. De vrouw werd hoogstwaarschijnlijk geëlektrocuteerd in de Vietnamese kustplaats Hoi An toen zij een douche nam in een hostel.

HOI AN -

Reinhard zat eerder op het ds. Pierson College in Den Bosch en werkte in het verleden bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Ook was ze vrijwilligster bij de Oeteldonksche Club van 1882.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de vrouw bevestigd. Hoe het kan dat zij onder de douche onder stroom kwam te staan, is nog niet duidelijk.

De studente was op reis door Azië en verbleef in de populaire kustplaats Hoi An.

'Grote leegte'

De Nijmeegse studentenvereniging Ovum Novum meldt op haar website een in memoriam voor Myrna. 'Met haar mooie lach stal ze iedereens harten en haar plotselinge overlijden laat een grote leegte achter in onze vereniging.'