Escortservice helpt een handje, supporters Helmond Sport hebben bedrag voor vuurwerkboete binnen

HELMOND -

Supporters van Helmond Sport zijn erin geslaagd om binnen twaalf uur 3750 euro in te zamelen om de vuurwerkboete van de KNVB te betalen. De club had die boete opgelegd gekregen nadat er op 3 mei fakkels waren afgestoken tijdens de wedstrijd tegen TOP Oss. “Dat is fantastisch”, zegt Joey van der Aa, initiatiefnemer van de actie. De grootste geldschieter van de actie was een escortservice uit Helmond verklapte Van der Aa vrijdagochtend in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant.