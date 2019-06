Maak je borst maar nat, want de hittegolf wordt komende week nóg heter

Dat er een hittegolf op komst is, dat wisten we al. Volgende week krijgen we te maken met tropische temperaturen boven de 30 graden, waarbij de woensdag als uitschieter werd genoemd. Recente metingen doen er echter nog een schepje bovenop.

Dinsdag en woensdag wordt het snikheet, waarbij het kwik oploopt tot 36 graden. "In Eindhoven kan het zelfs 37 graden worden, meldt Jordi Bloem van Meteogroup. "En dat is echt extreem."

"Dit is echt het absolute plafond", aldus de meteoroloog. "Nooit eerder is het zo vroeg in het jaar al zo heet geweest. Dat het 35 of 36 graden wordt, dat komt soms voor in de hoogzomer, niet eind juni."

Hot, hot, hot

Zondag is het begin van de zomerse periode, waarna maandag de eerste tropische dag volgt met temperaturen rond de 30 graden. Dinsdag en woensdag wordt het zinderend heet, maar ook donderdag is nog zwembadwaardig. "Hoewel het allemaal iets onzekerder is, lijkt het er nu op dat we dan ook nog richting de 31 of 32 graden gaan", meldt Bloem. "En ook vrijdag en zaterdag ziet het er naar uit dat we nog steeds de 30 graden aantikken."

Tot in het weekend blijft het dus tropische warm. Pas zondag en maandag duikelt het kwik naar beneden, aldus Meteogroup. "Hoewel, het blijft 25 of 26 graden. Van afkoelen is dus niet echt sprake."