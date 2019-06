Schildpad aan de wandel in Eindhovens park, 'Pas op, teen hapt 'ie er zo vanaf!'

"Ik wist wel dat ze hier in het water zitten, want ik zie er soms drie of vier naast elkaar op een stuk hout liggen zonnen. Maar dat ze ook op het droge komen, is best bijzonder, volgens mij. En ook gevaarlijk, want die beesten kunnen flink bijten."

Schildpadden worden de laatste jaren regelmatig gesignaleerd in het wild, onder meer in het Groot Aderven in Oisterwijk en bij natuurgebied De Kogelvanger bij de Galderseweg in Breda. Waarschijnlijk zijn de diertjes er gedumpt.

'Leuk cadeautje voor de kinderen'

Oscar Maas, eigenaar van reptielenhuis De Aarde in Breda, kan het beamen. "Sommige mensen denken helaas niet goed na over wat het betekent om een schildpad te houden. Ze schaffen er zomaar eentje aan, bijvoorbeeld als leuk cadeautje voor de kinderen. Maar ze vergeten dat schildpadden minstens vijftig jaar oud worden en dat ze bovendien flink groeien."

"Persoonlijk vind ik het heel raar", vervolgt hij. "Over de aanschaf van een staffordshire pup die uiteindelijk veertig kilo zwaar kan worden, wordt wel zorgvuldig nagedacht, maar bij een schildpad helemaal niet."



Schildpad aan de wandel met de hond. (Foto: Manon)

Bij de dierentuin in Breda worden zeker vijf keer per week schildpadden aangeboden, maar daar gaat Maas niet op in. "Wij zijn geen opvang en verwijzen door naar de schildpaddenopvang in Alphen aan de Rijn", vertelt hij. "Het is het meest gedumpte dier in Nederland, helaas."

'Teen of vingertop hapt-ie er makkelijk af'

Dat de schildpadden in het wild voortleven, daar wordt volgens Maas niets aan gedaan. Hij is niet blij met die ontwikkeling. "Waterplanten, kikkers en insecten, ze vreten alles op. Terwijl het juist belangrijk is om de natuur in balans te houden. En ook met kinderen moet je oppassen, want een waterschildpad hapt een teen of vingertop er makkelijk vanaf."

'Tragisch en pijnlijk einde'

Veel dieren gaan volgens de eigenaar dood door de kou in Nederland. "Als ze niet genoeg reserves hebben opgebouwd in de winter en geen goede schuilplaats vinden, dan vriezen ze dood. En dat is een heel tragisch en pijnlijk einde voor die beestjes."

De gemeente Eindhoven weet dat er schildpadden in wateren in en rondom Eindhoven huizen maar ziet geen urgente reden om in actie te komen. "Ze zijn niet agressief en door hun schuwheid zullen ze vluchtgedrag vertonen", vertelt een woordvoerder. "Wel zullen ook schildpadden uiteindelijk bijten wanneer ze in het nauw worden gedreven. Het is dan ook belangrijk kinderen erop te wijzen de dieren niet te benaderen."

'Verder lopen bij warmte'

Ook de Dierenbescherming weet van het bestaan van de beestjes af. "Onze ambulance krijgt vaker meldingen als het weer warmer wordt. Het zijn koudbloedige dieren die de warmte van de zon nodig hebben om op temperatuur te komen. Hoe warmer het is, hoe verder ze lopen."

De organisatie neemt geen maatregelen, omdat 'dit een taak van de gemeente is'.