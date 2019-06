Vriendinnenclubjes schreeuwen kelen schor tijdens wedstrijden OranjeLeeuwinnen, 'schupt 'm erin!'

Samen met vijf vriendinnen is Marlin naar Reims gereden om te feesten en niet geheel onbelangrijk: de oranjevrouwen aan te moedigen met hun spandoeken. En zij zijn lang niet de enige. Het wemelde in de fanzone van de vriendinnengroepen die al hun creativiteit hadden gestopt in 'witte lakens'.

Een groot feest

Marlin stuurde een mailtje naar 't Brabants WK Buske in Frankrijk. Onze verslaggevers zochten haar op in Reims.

"We hebben via de app wat kreten uitgewisseld en dit 'm geworden", vertelt Marlin enthousiast over het spandoek. De Alphense heeft haar vriendinnen leren kennen bij V.V. Viola. "We waren teamgenootjes. Je ziet elkaar niet elke dag, maar als je elkaar ziet is het één groot feest!"

Een andere groep dames uit Mill is om vier uur 's nachts opgestaan om op tijd met hun spandoek op het oranjeplein in Reims te staan. "We zijn helemaal fan van Kika van Es!"

Naast alle spandoeken werd er in de fanzone vooral veel gelachen, gefeest en meegezongen met Bosschenaar John de Bever. Onze WK Buske-verslaggever Ronald probeerde nog te ontsnappen, maar ook hij werd uiteindelijk opgezogen in het feestgedruis..

Persoonlijke boodschap voor de OranjeLeeuwinnen?

Heb jij een persoonlijke videoboodschap voor één van onze Brabants OranjeLeeuwinnen? Of ben je zelf in Frankrijk om de voetbalvrouwen te ondersteunen en vind je het leuk als 't Brabants WK Buske jou komt opzoeken? Laat het ons weten! Stuur jouw contactgegevens en je video via Whatsapp naar 06-82658806. Of stuur een mailtje naar: brabantswkbuske@omroepbrabant.nl

De leukste video's verwerken we in onze dagelijkse Brabants WK Buske-video's op onze website, Whatsapp en op YouTube. Elke avond verschijnt er een nieuwe video.

Volg alle avonturen van het Brabants WK Buske via onze themapagina WK vrouwenvoetbal.