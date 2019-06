Dag van lange mensen: leraar Willem is 2.03 meter en kijkt soms letterlijk over leerlingen heen

Vanwege de Nationale dag van lange mensen deed Omroep Brabant een oproep aan lange Brabanders om zich te melden. Dat gebeurde massaal. Er stroomden in minder dan een dag bijna 1.500 reacties binnen van Brabanders langer dan twee meter.

Willem Kiggen - 2,03 meter

De 32-jarige geschiedenisdocent Willem Kiggen komt uit Maarheeze en geeft les op het Nuenens College. "Of ik basketbal speel? Is het koud daarboven? Of mijn ouders ook lang zijn? Ja, alle cliché vragen ben ik wel gewend", zegt Kiggen. Ook nastaren komt nog regelmatig voor, maar echt last van zijn lengte heeft hij nooit gehad.

"Het vinden van passende kleding is wel moeilijk, zeker in de uitverkoop kan je het eigenlijk wel vergeten." Wat hij ook jammer vindt is dat als hij goede kleding gevonden heeft, het vaak een stuk duurder is en ook voor matrassen en beddengoed betaalt hij extra.

Bezienswaardigheid

Dat Kiggen altijd het overzicht heeft met zijn ruim twee meter, vindt hij erg handig. "Ik ben docent, dus ik mis weinig, al kijk ik soms letterlijk over een leerling heen en mijn lengte maakt soms ook wel een beetje indruk in het begin."

De lengte van de docent leidde al tot grappige situaties. "Op vakantie in Italië was er een groep Japanse toeristen. Die moesten per se met mij op de foto, alleen degene die de foto maakte moest meters achteruit om mij en die groep erop te krijgen."

Ouder

Al op jonge leeftijd werd duidelijk dat Kiggen erg lang zou worden. "Ik merkte wel dat niemand ruzie met mij zocht en ik vaak ouder geschat werd. Dat zorgde ervoor dat ik ook sneller verantwoordelijkheden kreeg."

Daar hoeft zijn dochtertje van anderhalf nog niet bang voor te zijn: "Al is die is toch ook wat groter dan normaal volgens mij." Toch kijkt de geschiedenisdocent nuchter naar het leven op twee meter: "M'n lengte definieert niet wie ik ben, het is soms lastig maar er zijn veel meer mensen die het lastiger hebben dan ik."

Nagestaard

Ook de 34-jarige Hans Baijens uit Tilburg herkent de grappen en opmerkingen waar Kiggen het over had. "Zeker omdat mijn vriendin niet zo groot is, worden wel eens nagestaard, maar dat ervaar ik niet echt als vervelend."

De Tilburger werkt in Oosterhout als filiaalmanager bij professionele verfhandel. "Dat is best handig, want in de mengmachine zit een opstapje ingebouwd om hem bij te vullen. Die heb ik dus niet nodig." Ook het bijvullen en verf pakken van de hoogste planken in de stellingen is voor Baijens een koud kunstje.

Hoofd stoten

Opvallend genoeg woont hij in Tilburg in een huis uit de jaren 30. "Dat betekent dus dat alle deurposten maar twee meter hoog zijn. Daar wen je aan, maar soms stoot ik nog weleens mijn hoofd." In nieuwere woningen is het normaal dat deuropeningen 2,20 meter hoog zijn, maar Baijens vindt de sfeer in zijn huis veel belangrijker dat het kleine ongemak.

"Vliegen is ook wel een ding als je zo lang bent. We gingen laatst op vakantie en toen heb ik me in een paar normale stoelen gewurmd, maar toen mocht ik toch voorin komen zitten", zegt de Tilburger lachend. Kleding kopen vindt hij niet meer zo lastig. "Op een gegeven moment weet je wel wat de goede merken en winkels zijn."

Juiste houding

In de winkel waar Baijens werkt zijn de werkbanken en tafels op normale hoogte, maar daar heeft hij geen last van. "Ja soms met de lagere tafels is het wat onhandig, maar de balie is prima." Wel is hem geleerd om extra op te passen met het tillen van zware dingen en daarbij wel de juiste houding aan te nemen.

"Dat moet iedereen doen, maar ja in praktijk komt het er niet altijd van." Hij maakt zich er niet druk om. "Ik ben lang, dat is een eigenschap van me en een handige vaak, bijvoorbeeld op feestjes of festivals ben ik makkelijk te vinden, maar het is niet zo dat het mij heel anders maakt."