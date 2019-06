Extreme hitte in aantocht: veel basisscholen overwegen kinderen 's middags vrij te geven

Veel basisscholen vinden het niet verantwoord om de kinderen dan 's middags in een warm lokaal te laten zitten. Ze geven ouders de mogelijkheid om de kinderen mee naar huis of naar het zwembad te nemen. Marieke Hamburg van basisschool De Vijfhoeven in Tilburg: "Op dinsdag en donderdag mogen de kinderen 's middags meegenomen worden. Op woensdag is dat sowieso al. Maar ook op school nemen we de nodige maatregelen. Veel water, we smeren ze goed in."

Basisschool de Rietvelden in Den Bosch heeft de ouders vrijdag al geïnformeerd. Daar mogen de kinderen maandag de hele dag naar school, maar de rest van de week is de school om half een afgelopen.

Water

Bij basischool De Coppele in Oisterwijk is men op vrijdagmiddag nog druk aan het overleggen. Volgens een woordvoerder kan de school niet zomaar zeggen dat kinderen thuis moeten blijven. "We doen wel wat aanpassingen, een lichter rooster en lekker veel buitenspelen met water."

Maandag, als het 'maar' 33 graden wordt zijn de meeste scholen nog gewoon open en dan zullen ook de ouders geïnformeerd worden over de dagen daarna.