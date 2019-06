Burgemeester na vliegtuigcrash: 'Omwonenden vliegveld voelen zich onveilig'

Bij het ongeval met de twee vliegtuigjes kwamen twee mannen uit één vliegtuig om het leven. De twee komen uit Steenbergen en Delft. Het andere vliegtuigje kon een noodlanding maken, de piloot daarvan raakte gewond.

Alle vier de inzittenden van de twee vliegtuigjes waren ervaren vliegers die aan formatievliegen deden. Dat is in een bepaald patroon vliegen zoals vaak in luchtshows en militaire parades wordt gedaan. Dat wordt meestal door militaire vliegtuigen gedaan.

Niet van gediend

"We hebben eerder al gemeld bij de instanties zoals de luchthavenleiding dat we daar minder van gediend zijn", vertelt Klijs in radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant.

"Er wordt daar relatief veel gevlogen", zegt Klijs. "Dat is op zich niet vreemd als je zo dicht bij een luchthaven zit in een groot open gebied. We hebben daar eerder klachten over gekregen, ook over geluidsoverlast. Ik wil daar graag nog een keer over praten met de luchthavendirectie en met mijn collega uit Halderberge."

Oorzaak onbekend

Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. Ook voor de burgemeester. "We gaan met interesse volgen hoe het onderzoek loopt en of de regels zijn nageleefd."