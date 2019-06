Twee doden bij fatale crash met vliegtuigje: berging lichamen duurt nog hele avond [LIVEBLOG]

DIT IS WAT WE WETEN

- Twee mannen uit één vliegtuig zijn overleden bij de crash

- Zij komen uit Delft en Steenbergen

- De lichamen van de twee mannen worden in de loop van de avond uit het toestel gehaald

- De piloot van het veilig gelande toestel is gewond geraakt



17.16 uur

Gecrashte toestel ligt nog in het weiland

17.00 uur

Hoewel de instanties, zoals politie en de veiligheidsregio, spreken van sportvliegtuigjes, gaat het bij het ongeluk om oud-militaire vliegtuigen. Wij spreken vanaf nu dus niet meer over sportvliegtuigjes.

16.31 uur

De onderzoekteams, onder andere die van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid, zijn bezig bij het toestel dat veilig landde.



Onderzoeksteams bij toestel dat een noodlanding maakte. Foto: Erald van der Aa

16.07 uur

15.50 uur

Het onderzoek naar de crash is volop bezig.

15.45 uur

Onze verslaggever sprak een man die de klap hoorde en daarna het vliegtuig naar beneden zag komen.

15.40 uur

Het gecrashte vliegtuig ligt op de kop in het weiland.

15.30 uur

De sportvliegtuigjes hebben elkaar in de lucht geraakt. De politie heeft veel mensen gesproken die dit hebben zien gebeuren. "Maar officieel kunnen we niet zeggen dat dit ook de oorzaak van de crash is", meldt een woordvoerder van de politie. "Dat moet echt nog worden onderzocht."

15.26 uur

De twee overleden mannen komen uit Steenbergen en Delft, meldt de politie.

15.20 uur

Hulpdiensten bij het vliegtuig



Foto: Erald van der Aa

15.11 uur

De berging van de twee overleden inzittenden van het vliegtuig en de berging van het toestel zelf, gaat nog de hele avond duren. Volgens een politiewoordvoerder komt dat onder meer omdat gespecialiseerde bergers vanuit het hele land moeten komen.

15.00 uur

Mensen die kort voor de crash iets gezien hebben, kunnen zich melden bij de politie.

14.42 uur

De twee toestellen zijn terechtgekomen op akkers in het buitengebied bij Oudemolen. Officieel is dit wel binnen de grenzen van Willemstad, maar ligt het dus veel dichter bij de kern van Oudemolen dan bij de kern van Willemstad.

14.15 uur

Een man van het veilig gelande toestel is gewond naar het ziekenhuis. Volgens de Veiligheidsregio zijn de verwondingen niet ernstig. De man die bij hem in het vliegtuig zat is met hem mee naar het ziekenhuis.

14.10 uur

De identiteit van de twee overleden mannen is nog niet bekend gemaakt. Dit in verband met het informeren van de nabestaanden.

14.05 uur

Een aantal gasten op een bruiloft is vrijdagmiddag getuige geweest van de dodelijke vliegtuigcrash in Oudemolen, op tweehonderd meter afstand van de feestlocatie. Acht van de bruiloftsgasten gingen meteen naar de plek van de crash, maar konden de twee overleden inzittenden van het vliegtuig al niet meer helpen. Lees hier hun hele verhaal

13.51 uur

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) begint vrijdag nog een onderzoek naar de dodelijke crash van een sportvliegtuig bij Oudemolen ''Dit valt gezien de ernst van het ongeluk onder onze onderzoeksverplichting'', zegt de woordvoerster. In een internationaal verdrag is vastgelegd welke incidenten altijd onderzocht moeten worden.

13.50 uur



13.43 uur

13.38 uur

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: een inzittende van het vliegtuigje dat een noodlanding maakte is ter observatie meegenomen door de ambulance. De andere inzittende is met de schrik vrijgekomen. Beide vliegtuigjes zijn afkomstig van het vliegend museum Seppe.

13.35 uur

De twee mannen van het veilig gelande toestel zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

13.31 uur

De vier mannen vlogen in twee Piper Cubs. Dat zijn kleine, ex-militaire toestellen, meldde een medewerker van Breda International Airport. Ze zijn afkomstig uit de nostalgische vloot van het vliegveld.

Het is het meest bekende lichtgewicht vliegtuig. Er kan één piloot in en één passagier. Het vliegtuig kan zo’n 140 kilometer per uur. De vliegtuigjes worden ook wel gebruikt als watervliegtuig. De vliegtuigen kunnen worden uitgerust met drijvers voor op het water, ski’s voor sneeuw en extra grote banden voor op zandvlaktes.

Een Piper Cub, niet een van de twee betrokken vliegtuigjes. Foto: ANP

13.27 uur

Breda International Airport meldde eerder dat de twee mannen in het veilig gelande toestel ongedeerd zouden zijn. De Veiligheidsregio zegt dat dit niet bekend is.

13.18 uur

Veiligheidsregio meldt dat er twee doden zijn.

13.12 uur

Er zijn mogelijk slachtoffers te betreuren, meldt de politie. Breda International Airport, waar de vliegtuigjes rond tien uur vanochtend zijn opgestegen, meldt dat de twee mannen in één vliegtuigje ongedeerd zouden zijn. Hun vliegtuig is veilig aan de grond gekomen. Onbekend is dus hoe de mannen in het andere vliegtuigje eraan toe zijn.

13.11 uur

In beide vliegtuigjes zaten twee mensen, allemaal mannen.

De vier mannen zijn bekend op de luchthaven. "Het zijn allemaal ervaren vliegers. Ze gingen formatievliegen. We hadden ze een uur geleden nog hier op de toren", aldus de medewerker.

13.10 uur

13.00 uur

De Veiligheidsregio Zeeland- West-Brabant meldt dat er twee sportvliegtuigjes tegen elkaar aan zijn gevlogen. Beide toestellen moesten een noodlanding maken. Hierbij is een toestel gecrasht. Het andere toestel zou volgens Breda International Airport ongedeerd zijn

12.30 uur

Er komt een melding binnen van een incident met twee vliegtuigen. Een toestel is gecrasht.