Hitteprotocol van kracht voor veevervoer, extra controles aangekondigd

Varkens mogen als het 35 graden of meer is niet vervoerd worden.

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaan de komende dagen extra controleren bij veevervoerders en slachthuizen. De temperatuur loopt deze week op naar 36 graden. In de vrachtwagens waarin vee wordt vervoerd is het dan extreem heet. De levensbedreigende conditie 'hittestress' ligt dan op de loer. Vanaf maandag geldt dan ook het hitteprotocol, met strengere regels dan gebruikelijk rondom veevervoer.

Bij hoge temperaturen kunnen dieren oververhit raken. Doordat bijvoorbeeld varkens niet kunnen zweten, gaan ze met hun mond open ademen. Hoe heter ze het krijgen, hoe sneller ze gaan ademen. De lichaamstemperatuur loopt op, waardoor de dieren kunnen overlijden.

Om te voorkomen dat dieren oververhit raken, heeft Vee & Logistiek Nederland samen met onder meer de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een hitteplan opgesteld. Allereerst mogen dieren niet worden vervoerd als het 35 graden of meer is. Vervoerders moeten zich daarnaast aan de volgende afspraken houden:

De dieren moeten zo vroeg mogelijk in de wagen geladen worden.

Tussen twaalf uur ’s middags en zeven uur ’s avonds mogen er minder dieren tegelijkertijd worden vervoerd dan normaal gesproken.

Voordat een chauffeur gaat rijden, moet hij of zij controleren of er geen files staan. Als die er toch staan, moet de chauffeur als het mogelijk is een andere route nemen.

Ventilatoren moeten goed werken en als het kan moeten ze harder blazen.

Vrachtwagens moeten zo min mogelijk tussenstops maken. Als een vrachtwagen toch moet stoppen, dan moet hij als het mogelijk is in de schaduw geparkeerd worden.

Veehandel Van Lieshout in Bakel laat al weten dat ze van plan zijn de dieren vroeger te vervoeren dan gebruikelijk: “We beginnen ’s morgens al vanaf vier uur. Als je je niet aan de regels houdt, is het voor de dieren drie keer niks.”

Hittegolf

Een woordvoerder van Vee & Logistiek Nederland laat weten dat het hitteprotocol pas ingaat als de weersvoorspelling zegt dat het vier dagen achter elkaar minstens 27 graden wordt, of als het één dag minstens 30 graden wordt.

Maandag is de eerste tropische dag met temperaturen rond de 30 graden. Daarna wordt het dinsdag en woensdag zo’n 36 graden en ook donderdag wordt het ongeveer 30 graden.

Controles

Inspecteurs van de NVWA voeren tijdens de enorme hitte onder andere bij aankomst bij slachthuizen extra controles uit om te kijken of bedrijven zich aan de regels houden. Ook controleren de inspecteurs het dierenwelzijn van dieren in de wei of op stal. Ze kijken bijvoorbeeld of dieren buiten genoeg schaduw hebben en of de stallen ventilatiesystemen hebben.

Als bedrijven zich niet aan de regels houden, moeten ze van de NVWA direct maatregelen treffen. Ook kan de NVWA een inspectie uitvoeren.

Ook actiegroep Eyes on Animals gaat controleren of vervoerders zich aan de regels houden. Ze vinden echter dat de regels strenger moeten worden. Madelaine Looije van Eyes on Animals zegt bijvoorbeeld dat er grotere 'wachtstallen' moeten worden gemaakt bij de slachthuizen: “Dieren moeten niet in de vrachtwagens wachten, want het wordt daar een sauna”, zegt Looije. “Dieren zouden überhaupt niet vervoerd mogen worden als het warmer is dan 30 graden.”

