Kilo's drugs ontdekt na het melden van een brand in Tilburg

Een melding van een mogelijke brand aan de Pastoor Stalsstraat in Tilburg leidde vrijdagmiddag tot een flinke drugsvondst. Agenten troffen in een garagebox meerdere kilo’s harddrugs aan en grondstoffen voor het maken van synthetische drugs. De politie hield drie Tilburgers - een vrouw (28) en twee mannen (28 en 36) - aan.

Even voor halfzes werd de brand gemeld bij de politie en de brandweer.

Ton

Op de locatie aangekomen, bleek dat de rook afkomstig was uit een ton op een binnenplaats naast een garagebox.

Een man en een vrouw die hierbij stonden, gaven aan dat er afval werd gestookt. Maar alerte agenten zagen via de openstaande deuren van de garagebox spullen staan die vaak gebruikt worden bij het produceren van drugs. Ook roken zij een geur die typerend is bij het maken van drugs.

Verdachte spullen

Tijdens het onderzoek in de garagebox vonden zij vier verpakkingen met vermoedelijk methcathione. Daarnaast werden er weegschalen, jerrycans zwavelzuur, zoutzuur en een literfles met mogelijk de grondstof PMK aangetroffen. Het NFI onderzoekt de stoffen.

