Leven in verstilde vorm 75 jaar na de oorlog

"Het is al een Still uit een film, een fractie van een seconde die het verhaal vertelt, vandaar ook de titel Stillleven", zegt Rocco Verdult. Samen met een aantal medewerkers is hij bezig om 75 verhalen te vangen in één beeld. Het project is onderdeel van het project grote Brabant Remembers waarbij vijfenzeventig jaar na de bevrijding van Brabant allerlei verhalen verzameld zijn die bij elkaar een beeld geven van wat er zich heeft afgespeeld tussen 1940 en september 1944.

De oorlogsverhalen waar Rocco en zijn medewerkers maquettes van maken, komen uit alle gemeentes in Brabant. De 'Stilllevens' komen ook in al die gemeentes te staan. Soms zijn het gruwelijke verhalen die Rocco moet terugbrengen tot één beeld. Soms ook een alledaags tafereeltje zoals het verhaal van Willy Sweens uit Mill.

Grote tentoonstelling

De eerste 'Stilllevens' zijn ondertussen overgedragen aan de gemeentes waar ze thuishoren en de komende tijd krijgen alle andere Brabantse gemeentes hun maquette. In het najaar komen alle verhalen weer bij elkaar voor een grote tentoonstelling.