Zwemcoach Marcel Wouda: 'Maarten moet oppassen voor een vervuild slokje water'

Fysiek en mentaal is Maarten van der Weijden in staat om de 11Stedenzwemtocht uit te zwemmen. Wel bestaat het gevaar dat hij ziek wordt, bijvoorbeeld doordat hij in verzwakte toestand een vervuild slokje water binnenkrijgt. Dat stelt zwemcoach Marcel Wouda.

De hoofdcoach van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond traint zelf bekende open water-zwemmers als Ferry Weertman en Pepijn Smits. Hij sprak verschillende keren met Van der Weijden over zijn recordpoging, zowel dit als vorig jaar. “Ik denk dat er een prima plan ligt. Vorig jaar at Maarten te weinig, dat is nu aangepakt. Lichamelijk kan hij het qua spierkracht wel aan. Maar het bijzondere aan deze zwemtocht is dat je in een gebied komt waarvan je niet weet hoe het menselijk lichaam reageert. Er zijn wel mensen die dagelijks zwemmen, maar nooit 72 uur aan een stuk. Je komt dingen tegen die je nu nog niet kent.”

Slok vervuild water kan het einde zijn

Hoe getraind je ook bent, je lichaam na uren zwemmen zwakker, stelt Wouda. “Je wordt heel kwetsbaar. Als een slok vervuild water op je darmen of buik slaat, kan dat een groot effect hebben.”

Van der Weijden ligt inmiddels voor op schema, maar de eerste dag leek hij langzamer te zwemmen dan in 2018. ”Ik vergelijk het niet met de vorige keer. Zo’n poging staat op zichzelf. Over het algemeen is het wel zo dat hoe gelijkmatiger je zwemt, des te groter de kans is dat je het gaat halen.”

Heel anders dan gewone wedstrijd

Marcel van der Togt, de coach van Van der Weijden, vaart mee op de begeleidingsboot. Toch kan een coach tijdens de tocht weinig doen, meent Wouda. “Dit is heel anders dan een wedstrijd tegen andere open water-zwemmers. Er zit geen tijdselement of competitie-element in. Het maakt niet uit of Maarten een uur eerder of een uur later binnenkomt, als hij het maar haalt.”

Structuur belangrijk

Van der Togt moet er vooral voor zorgen dat Van der Weijden zich aan zijn schema houdt. “Als hij moe wordt, gaat Maarten in discussie en dingen anders proberen. Maar je moet aan je plan vast houden. Het is belangrijk dat Maarten structuur aangeboden krijgt. Eten op de tijden die je hebt afgesproken, slapen op de vooraf bepaalde tijden.”



Maandag wordt het 32 graden. Die warmte kan juist een voordeel zijn voor de zwemmer, denkt Wouda. “Hij kan de cap van zijn pak afdoen en vervangen door een badmuts. Het is moeilijker om op te warmen als je het koud hebt, dan andersom. Warm weer is wat dat betreft beter dan koud weer.”