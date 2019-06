Zwemmer Mike van der Zanden over Maarten: 'Dit is maar voor een handjevol mensen weggelegd'

Maarten van der Wijden is begonnen aan de tweede dag van zijn tocht van 195 kilometer. Maar is het menselijk mogelijk om die afstand in vier dagen tijd te zwemmen? “Dit is maar voor een handjevol mensen weggelegd. Het is een uitputtingsslag. Je hebt een gigantisch uithoudingsvermogen nodig, dat je ook lange tijd moet kunnen aanspreken,” zo zegt zwemmer Mike van der Zanden.

De 32-jarige zwemmer uit Moergestel zwemt al van jongs af aan. In 2004, 2008 en 2012 deed hij mee aan de Paralympische Spelen op de 100 meter vrije slag, de 400 meter vrij, de 100 meter vlinderslag en de 200 meter wissel.

“De langste afstand die ik ooit gezwommen heb is 5 kilometer. Er is geen Nederlandse zwemmer die wel ooit 195 kilometer heeft gezwommen. Edith van Dijk komt met haar 88 kilometer het meest in de buurt en dat was stroomafwaarts,” zegt Van der Zanden

Vorig jaar mislukte de zwempoging van Van der Weijden. Hij moest ziek en uitgeput opgeven. Dit jaar slaapt hij meer (drie uur per dag), gaat hij meer eten en heeft hij een ander pak aan dat hem tegen onderkoeling moet beschermen. Ook heeft hij nu voor eind juni gekozen, wanneer de nachten korter zijn.

Mentaal het moeilijkste

Van der Zanden denkt dat Van der Weijden goede kans maakt om de afstand te voltooien. “Het zou waanzinnig zijn als het lukt. Ik denk dat het vooral geestelijk een uitdaging is. Door meer rust te nemen en goed te eten, kan Maarten lichamelijk veel aan. Maar mentaal is het moeilijk, op sommige stukken zal hij zich misschien ook eenzaam voelen.”

Vergelijkbaar met 21 uur per dag rennen

Als Van der Weijden het tot maandagochtend haalt, gaat hij maandagavond ook de eindstreep in Leeuwarden over, denkt Van der Zanden. “De laatste meters doen het meeste pijn, maar als je al zo ver gekomen bent, geef je niet meer op. Dan ben je zo gemotiveerd. Maarten heeft ook hulp van een mental coach, denk ik. Die heb je wel nodig."

"Als je maandag geestelijk nog goed bent, is het makkelijker om lichamelijk dat laatste beetje reserve te vinden. Mensen vragen zich wel eens af hoe zwaar dit is. Vergelijk het maar met een vierdaagse. Maar dan wandel je niet, maar ren je en dat 21 uur per dag. Ik doe het Maarten niet na.”

Vorig jaar moest Van der Weijden het zonder meezwemmers doen. De e-coli-bacterie hield hen uit het water. Dit jaar zwemmen er op verschillende stukken wel mensen een deel mee.

“Zeker bij het tweede deel kan dat helpen. Maar Maarten zal zich vooral op zichzelf concentreren. Dit is een strijd met zichzelf en een strijd voor alle kankerpatiënten. Al zal hij wel meekrijgen dat hij veel steun krijgt van de mensen in het water en langs de kant. Vorig jaar nam hij op sommige plekken ook de tijd om de mensen te begroeten”.