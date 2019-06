Politie biedt excuses aan: 'Opgepakte ANP-journalist en zijn vrouw toch geen Pegida-aanhangers'

De ANP-journalist die zaterdag in Eindhoven werd opgepakt tijdens een flyeractie van Pegida, is geen aanhanger van de anti-moslimorganisatie. De politie liet eerder weten dat alleen Pegida-demonstranten waren opgepakt, maar erkent nu dat er een vergissing is gemaakt. Na enkele uren in de cel te hebben gezeten, mocht de journalist dus weer vertrekken. Eerder werd al duidelijk dat ook zijn vrouw onterecht werd gearresteerd, ook zij is ANP-correspondent.

Het tweetal werd, samen met een aantal Pegida-demonstranten, afgevoerd in toegesnelde politiebusjes. Dit gebeurde ondanks het vertonen van een perskaart. Rob van Rooijen, chef eindredactie van het ANP, laat weten dat er inmiddels contact is geweest met de politie. "Er volgt nog een gesprek met het ANP."

De politie laat via social media weten dat de aanhouding onterecht was. Op Twitter staat te lezen: "Hun gedrag bij de Pegida-aanhangers was in onze ogen verdacht." Maar ook: "Het tweetal is rond 17.00 uur vrijgelaten, uiteraard met onze welgemeende excuses."

'Vergeten stenengooiers op te pakken?'

Onder de tweets van de politie wordt fel gereageerd: 'Hoe kan dit gebeuren als de journalist een politieperskaart toont? Een kaart die nota bene door ministeries J&V en BZK erkend wordt? Waarom duurde het uren om te verifiëren dat het inderdaad om een journalist ging? Soms zijn ‘welgemeende excuses’ niet genoeg.'

Ook vragen twitteraars zich af waarom er geen jongeren zijn aangehouden: 'Per ongeluk vergeten de stenengooiers op te pakken?'

Politiewoordvoerder Els Reijnders zegt daarover: "Wij hebben gehoord dat er met stenen gegooid is, maar hebben dat zelf niet kunnen constateren." Wel heeft de politie gezien dat er eieren door de lucht vlogen, maar wie die precies gooiden, is niet duidelijk. Dus ook daarvoor kon niemand aangehouden worden.

Stenen en eieren

Zonder daarvoor toestemming te hebben, deelde de anti-islamorganisatie zaterdagmiddag flyers uit in de omgeving van de Al-Fourqaanmoskee. Rond 14.00 uur liep het uit de hand in de Frankrijkstraat in Eindhoven, een paar honderd meter van de moskee.

Een grote groep moslimjongeren was ook op de been, uit ongenoegen over de Pegida-actie. De jongeren gooiden een aantal bakstenen, gevolgd door een regen van eieren.

Demonstratie afgebroken in opdracht burgemeester

Burgemeester Jorritsma gaf zaterdagmiddag de opdracht om de flyeractie van Pegida af te breken. 22 juni de opdracht om een Pegida-manifestatie in de buurt van de Eindhovense Al-Fourqaan-moskee af te breken. Dit omdat alle demonstraties die Pegida houdt bij of in de buurt van de moskee verboden zijn.

De politie gebood de demonstranten eerst om weg te gaan. dat gebeurde niet, waarop twaalf Pegida-aanhangers werden opgepakt.

Maandag wordt alweer een nieuw hoofdstuk geschreven in het Pegida-verhaal: de anti-islamorganisatie heeft toestemming om die dag tussen halfacht en halftien te demonstreren bij het stadhuis in Eindhoven. Het is onduidelijk of Pegida dat ook echt van plan is. Eerder gaf de beweging aan alleen bij de moskee te willen demonstreren.

