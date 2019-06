Eindelijk monument voor vergeten oorlogslachtoffers Riethoven, 'Het is een steen met een ziel'

De harmonie, het gilde en enkele oude legervoertuigen waren van stal gehaald om de feestelijk onthulling compleet te maken. Daarnaast waren er ruim honderd mensen naar de plek gekomen waar de Lancaster precies vijfenzeventig jaar geleden was neergeschoten.

Bij de onthulling van het monument waren ook nabestaanden van alle zeven militairen aanwezig. Gerrit Stevens die kort na de ramp is geboren en al op negen jarige leeftijd naar Australië is geëmigreerd had alle Australische families weten te achterhalen.

Bijna vergeten

De zeven slachtoffers, uit Engeland en Australië, waren bijna vergeten door de inwoners van Riethoven. Omdat er in de oorlogsjaren geen burgerslachtoffers waren gevallen werden er door de pastoor vier kapelletjes gebouwd, maar werd er met geen woord gerept over de omgekomen bemanning.

Voor de familieleden die overgekomen waren uit Engeland en Australië was het een indrukwekkende dag. "Het is emotioneel om te zien wat een groep mensen hier gedaan heeft om mijn oom het herdenken en het verlies van mijn familie te eren", zei Matthew McCoy bij de onthulling van het monument.