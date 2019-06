Vandalen veroorzaken gaslek, brandweer herstelt leiding met ducttape

Vandalen hebben een gaslek veroorzaakt zondagmorgen aan de Nieuwstraat in Hapert. Vannacht is er een waterpomp aangezet waardoor de grote hoeveelheid water de dragende bodem onder een gasleiding weghaalde. Die gasleiding is vervolgens geknakt door zijn gewicht. De brandweer heeft de gasleiding provisorisch hersteld met ducttape.

De brandweer en politie vermoedt dat zatlappen afkomstig van de kermis even verderop de waterpomp hebben aangezet vannacht. Er wordt aan de straat gewerkt. De pomp was juist bedoeld om water uit de kuil te houden.

Weggedreven

Toen de brandweer arriveerde stond er zeker een halve meter water in de kuil. Daaruit concludeerde de brandweer dat de pomp uren aan heeft gestaan. Ook een stuk van de stoep is door het water weggedreven. Enexis is op de hoogte gesteld van het lek en komt deze repareren. Het is onduidelijk hoe groot het gevaar voor de omgeving is geweest.