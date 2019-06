Helmonder rijdt fietsster (18) dood en rijdt door

Een 20-jarige Helmonder reed zaterdagnacht een fietsster aan in Nederweert en is vervolgens doorgereden. De jonge vrouw overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De doorrijder uit Helmond kon niet veel later door de politie opgepakt worden . Een woordvoerder van de politie zegt tegen RTL dat er geen alcohol of drugs in het spel was. De bestuurder wordt verhoord en zit in beperking. Hij mag met niemand contact hebben.

Het ongeluk gebeurde op het kruispunt van de Brugstraat met de N266 in het Limburgse plaatsje. De 18 -jarige fietsster reed in een groepje.