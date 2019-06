Fontein stilgelegd na onrust over verspreiding blauwalg

Bij de gemeente zijn sindsdien veel meldingen binnengekomen van mensen die zich zorgen maken. Volgens algenexpert Miquel Lurling van de Wageningen Universiteit is 'inademing van nevel uit de fontein nog schadelijker dan zwemmen in met blauwalg besmet water'.

Volgens de gemeente zijn er geen signalen bij hen binnengekomen dat de waterkwaliteit niet in orde is. Deze week wordt samen met het Waterschap Brabantse Delta onderzocht wat de precieze waarden van het water zijn. Afhankelijk van die uitkomst blijft de fontein uit of gaat hij weer aan.

In het water water van de Binnenschelde drijven verschillende dode vissen. ( Foto:Robert te Veele)

Uit een monster dat Omroep Brabant liet onderzoeken, blijkt dat er bijna vijftig microgram per liter chlorofyl-A (blauwalg) in het water van de Binnenschelde zit. “Dat is een aanzienlijke hoeveelheid", benadrukt Lurling. "We zien dit overigens op meer plekken. Je ziet het aan de vertroebeling.”

De fontein staat sinds het middaguur uit. ( Foto: Robert te Veele)



Dat de fontein direct na de eerste onrust van gasten van de Binnenschelde uit wordt gezet, is bijzonder. Normaal moeten er eerst aan verschillende protocollen worden voldaan om dit te doe. Zo moet onder meer het waterschap adviseren dat het water uit de fontein onveilig is. Het college vond nu dat er alles aan gedaan moest worden om verdere onrust te voorkomen.