Hoe de ANP-journalist aan werd gezien voor een demonstrant van Pegida [VIDEO]

Op de beelden is te zien en te horen dat een agent wijst op een mogelijke Pegida-demonstrant met een petje op. Vervolgens wordt de journalist ingerekend en die had het bewuste petje op. Op een paar meter afstand beweegt een andere man zich met een petje op. Waarschijnlijk is dat de Pegida-demonstrant die opgepakt moest worden.

Ondanks dat de journalist aangeeft waarom hij bij de demonstratie is, wordt hij toch afgevoerd in een politieauto. Pas twee uur later wordt hij vrijgelaten. De politie heeft excuses aangeboden vanwege de fout.



Bekijk de beelden van de arrestatie: