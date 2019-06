Longarts over hoe je haren van de eikenprocessierups uit je luchtwegen houdt: 'Door je neus ademen'

"In principe is het lichaam in staat de kleine haartjes buiten te houden", vertelt Arent Jan Michels, longarts in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. "Mits je door je neus ademt", voegt de longarts er snel aan toe. Dokter Michels ziet ze niet heel vaak, maar er zijn patiënten die zich met longklachten melden op zijn poli. Klachten veroorzaakt door de eikenprocessierups.

Huidklachten komen veel vaker voor dan longklachten. "Als de haartjes al in de longen zitten, dan kan dat reactie geven. Je slijmvliezen zwellen op en je kunt last krijgen van slijmvorming of je kunt gaan hoesten." Vooral mensen met astma en gevoelige luchtwegen hebben er last van. Je kunt er niet veel tegen doen. "Behalve er voor zorgen dat je het niet inademt." Dat doe je dus als je door je neus ademt. Er is dan een natuurlijk barrière die de brandharen tegenhoudt.

Lees ook:Brandhaartjes van de eikenprocessierups op je huid? Ga op zoek naar een rol plakband!

Onderzoek

Gelukkig verdwijnen ook de longklachten weer na een tijdje. "In principe is het inademen van de brandharen niet schadelijk." Toch doet de GGD onderzoek naar de rups en de problemen die hij veroorzaakt. Ondanks dat ze al in 2012 hiermee zijn gestart, zijn er nog geen resultaten bekend.

Lees ook:Experts geven antwoord op al je vragen over de eikenprocessierups in onze O&A {KIJK TERUG]